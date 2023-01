Disuguaglianze | il 5% degli italiani è più ricco dell’80% della popolazione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 gennaio 2023) Recessione inevitabile? Le ultime notizie in arrivo dagli Usa lasciano aperto uno spiraglio per ché si possa evitare, ma la maggioranzaeconomisti è pessimista in proposito. Due terzi dei principali economisti del settore pubblico e privato prevedono infatti una recessione globale nel 2023, secondo un sondaggio pubblicato in occasione del World Economic Forum (WEF) di Davos che indica come elementi di crisi i conflitti globali e l’inasprimento monetario da parte delle banche centrali, anche se l’inflazione sembra aver finalmente raggiunto il picco come ipotizzato anche dal Fondo monetario internazionale che stima una crescita dei prezzi globale al 6,5% quest’anno dall’8,8% nel 2022. Recessione in arrivo? Il report Gli economisti intervistati prevedono un’ulteriore stretta monetaria negli Stati Uniti e in Europa quest’anno e ritengono che le tensioni geopolitiche ...