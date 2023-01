Dirigenti scolastici | necessario avviare reclutamento | le reggenze calano dopo ogni concorso per poi risalire Scuole in sofferenza Novità previste con il dimensionamento scolastico

(Di martedì 17 gennaio 2023) Quello delleè uno dei temi che attanagliano da anni la gestione delle: l'assegnazione di un dirigentea più istituticontemporaneamente non solo comporta problemi all'apparato amministrativo ma anche a livello didattico, lamentano i presidi. Per non parlare dello stress personale a cui viene sottoposto il reggente. Potrebbero esserciin tal sensola legge di bilancio 2023. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... consigliere comunale delegato per il Coordinamento dell'accoglienza e la Promozione della cultura dell'inclusione e della pace, lo scrittore Leonardo Palmisano e iVita ......'È la prima visita che faccio - dichiara il presidente Alfieri - presso gli Istitutidi ... Ho incontrato ie gli studenti insieme agli amministratori comunali. Ho già precisato, a ... Docente colpita con pistola ad aria compressa, Valditara convoca la dirigente scolastica: “Episodio gravissimo” Anche a Corridonia ci saranno delle novità, nel mondo scuola, in vista del prossimo anno. È quanto si evince dal Programma regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastic ...Scuole chiuse domani 17 gennaio a Caserta ed Aversa in gran parte dei 104 Comuni del Casertano per l'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile regionale. (ANSA) ...