Corriere dello Sport

, ex centrocampista di Juventus, Inter, Parma e Lazio , ha parlato della scomparsa di Gianluca Vialli, lanciando preoccupanti timori.ha giocato con Vialli ai tempi della Juve, dal ...Il 1° settembre Diego, Robye Totò Schillaci - reduci dalle 'notti magiche' del Mondiale - ... che in maggio si era concessa l'accoppiata Uefa - Coppa Italia (ma in panchina c'eraZoff) ... Dino Baggio shock: "Vialli Il doping c'è sempre stato, ho paura anche io" L'ex calciatore di Serie A ha rilasciato alcune scioccanti dichiarazioni in merito alla vicenda legata alla tragica scomparsa di Vialli.Dino Baggio, ex giocatore di Juventus e Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a TV7 Triveneta ricordando Gianluca Vialli con cui ha giocato, recentemente scomparso: "Ho un ricordo bellissimo, un ra ...