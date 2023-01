Dino Baggio shock | “La morte di Vialli? Il doping c’è sempre stato ma ho paura anch’io”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladi Gianlucaa soli 58 anni per un tumore al pancreas fa discutere e anchedice la sua. L’ex compagno dinella Juventus degli Anni Novanta punta il dito contro il. In alcune dichiarazioni all’emittente Tv7, destinate a far rumore,sostiene di averee chiede che si indaghi su “cosa prendevamo da calciatori“. Gianlucaai tempi della Juventus negli Anni Novanta. Foto Twitter @juveindonesiae la dieta vegana “? Di Gianluca ho un ricordo meraviglioso” ha detto a Tv7. “Ero in squadra con lui quando avevo 21 anni e spendevauna parola buona nei nostri riguardi. È ...

Agenzia ANSA

ROMA - Il direttore sportivo Walter Sabatini commenta le recenti dichiarazioni disecondo il quale il doping nel calcio c'è sempre stato. " Questo è un discorso non certo di oggi. E' un fatto inquietante che preoccupa ma è una storia obsoleta , a partire dalla morte di ...... Giuseppe Sabatini Walter Sabatini, direttore sportivo di Salernitana e Roma, è stato intervistato dopo le dichiarazioni dia Tv7 Triveneta riguardanti le sostanze dopanti usate negli ... Dino Baggio 'Vialli Doping c'è sempre stato, ho paura anch'io' L'ex centrocampista ha recentemente dichiarato di essere preoccupato per le condizioni di alcuni calciatori. E' allarme sul caso dopingDino Baggio ha lanciato, per così dire, la bomba, ammettendo di aver paura di quello che ha preso in carriera, come integratori, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.