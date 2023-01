(Di martedì 17 gennaio 2023) Parole che fanno rumore quelle pronunciate daai microfoni di Tv7 “Il doping c’è sempre stato. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori” … queste le parole dell’ex centrocampista di Inter, Juventus, Parma e Lazio … “È andato via troppo presto dalle nostre vite.che abbiamo preso in quel periodo… Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori”. “Ho un ricordo meraviglioso di Gianluca, era un uomo spogliatoio e aveva voglia di far crescere i giovani. Ero in squadra con lui quando avevo 21 anni e spendeva sempre una parola buona nei nostri riguardi …risalire a quello che abbiamo preso,...

La Gazzetta dello Sport

Dai microfoni di Tv7 l'ex azzurro, vicecampione del mondo a Usa '94, ricorda il suo ex compagno, e poi usa parole forti per parlare di ciò che succedeva quando lui giocava. L'ex ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447spiazza tutti. Intervistato ai microfoni di Tv7, l'ex centrocampista di Juventus, Lazio e della Nazionale italiana ha voluto rendere omaggio all'amico ed ex collega Gianluca Vialli, ... Dino Baggio e la morte di Vialli: “Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo” Dino Baggio ha lanciato, per così dire, la bomba, ammettendo di aver paura di quello che ha preso in carriera, come integratori, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.L'ex calciatore ha ricordato Gianluca Vialli e ha fatto una riflessione sulle sostanze che gli sportivi prendevano in passato ...