Dino Baggio choc | “Vialli? Ho paura | sta succedendo a troppi calciatori”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo la morte di Gianlucacon cui ha giocato per due anni,ha. L’ex centrocampista di Juve, Inter, Parma e Lazio, tanto per citare alcuni nomi di club in cui ha militato, lancia un allarme ai microfoni di Tv7.(Foto da video)“era un ragazzo che faceva crescere i giovani” “Ho un ricordo bellissimo di(…) era un ragazzo che faceva crescere i giovani – esordisce – Io all’epoca avevo 20-21 anni, aveva sempre una parola carina nei nostri confronti. E’ andato via presto. Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso in quei periodi. Bisognerebbe un po’ investigare sulle sostanze prese in quei periodi. Non so se sia dovuto a questo, però potrebbe esserci qualcosa…”. Angelo Di Livio e ...