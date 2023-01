Difesa | Consiglio supremo | necessari progresso e competività industria nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Durante la riunione deldi, svoltasi nel pomeriggio al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, "é stata portata all'attenzione l'esigenza che la strategia d'impiego dello strumento militare coniughi sempre due linee d'azione parallele: quella operativa e quella cooperativa; che assumano crescente importanza l'integrazione interforze e l'interoperabilità; e che, in generale, le questioni di sicurezza siano affrontate, in una visione comune delle sfide, nel quadro di una strategia. In tale contesto assume speciale rilevanza strategica l'avanzamento tecnologico e la competitività dell'". Alla riunione hanno preso parte il presidente del, Giorgia ...