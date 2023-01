“Dichiarati a me | non perdere tempo” GF Vip 7 | l’invito di Giaele proprio a lui | trema la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da qualche giorno nelladel GF Vip non passa inosservato il legame che stanno stringendo Andrea Maestrelli eDe Donà: va detto che la loro è una amicizia, lei è sposata con un ricco imprenditore, Brad Beck, ma ha sempre parlato di una relazione aperta. A detta della modella i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti: “Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così”. Nelle ultime oreDe Donà è finita in nomination e rischia di uscire dallaterminando anticipatamente la sua avventura al GF Vip. E si è ritagliata un momento di chiacchiere con Andrea Maestrelli. I due hanno scherzato ...