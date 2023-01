Deve marcire in carcere I palermitani in festa per l' arresto del boss

(Di martedì 17 gennaio 2023) Scene die di sollievo nelle strade di Palermo dopo l'del super latitante Matteo Messina Denaro, nome di primissimo piano di Cosa Nostra. "Per me questo giorno rappresenta la fine di Cosa Nostra. Finalmente si è chiuso un ciclo - dice Giovanni, abitante di Palermo - Ieri non a caso erano i 30 anni dall'di Riina, oggi l'di Messina Denaro. La vecchia mafia stragista è finita, la vecchia mafia che ha messo a terra questo paese". "Penso che abbiamo perso un po' di tempo per prenderlo. Però, dai, ci siamo riusciti. Adesso puòdovedopo 30 anni. Un ringraziamento a Paolo Borsellino e Falcone, sono loro gli angeli di Palermo", commenta una donna.

