Destino balordo | Tra le vittime del dramma aereo in Nepal un ballerino | aveva appena fatto 34 anni

Leggi su kronic

(Di martedì 17 gennaio 2023) La notizia del disastroso incidenteavvenuto ine costata la vita a 72 persone hail giro del mondo. Tra lec’era anche un noto, morto il giorno dopo il suo compleanno Perdere la vita tragicamente a poche ore dal proprio compleanno. È stato questo il tristedi un ragazzo, deceduto a 34compiuti, in untico incidente. Stiamo parlando del disastroavvenuto in, una tragedia che hail giro del mondo anche per via di alcuni video che mostrano, uno da terra, e uno a bordo, gli ultimi istanti del volo prima che si schiantasse al suolo incendiandosi e provocando la morte di tutti i passeggeri e dei membri ...