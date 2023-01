(Di martedì 17 gennaio 2023) Il mercato del Napoli, conche potrebbe prendere il posto diche potrebbe andar via. Ne scrive il Corriere dello Sport: Un altrodi prestiti: con la Fiorentina, argomento portieri, passando per l’Atalanta. La storia è la seguente:si sposterebbe a Firenze e invecetraslocherebbe a Napoli con il benestare dell’Atalanta, titolare del suo cartellino. Il tutto, dicevamo, sulla falsariga della questione Zanoli-Bereszynski con la Samp. Un gennaio di gestione, insomma: la squadra, del resto, sta volando in campionato e in Champions, di soluzioni ne ha in abbondanza e soprattutto ha trovato un assetto pressoché perfetto in campo e nello spogliatoio. E in quest’ottica va analizzata anche la situazione relativa a: lo seguono il ...

IlNapolista

Poi strappapunti a Lazio, Atalanta e proprio Napoli. Anche la terza esperienza rossoblù, dopo ... Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Ndombele,, Elmas, Raspadori e Simeone i singoli ..."Possibilità di andareAttualmente ce ne sono veramente poche ha spiegato, argomentando - : il Napoli in realtà ha confermato, vuole tenerlo in squadra senza scombinare gli attuali ... Demme va via solo a titolo definitivo, verso lo scambio Sirigu-Gollini ... È la vecchia coppetta che tutti vorrebbero riformare. D'altronde, pure farebbe piacere come avviene in Inghilterra o in Francia che qualche piccola della provincia italiana si ...Introduzione, probabili formazioni e come vedere in TV la sfida tra Napoli e Cremonese, in programma questa sera alle ore 21:00 al Maradona ...