Del Monte® Coppa Italia | Bergamo cerca l’impresa Held | “A Vibo con umiltà e braccio libero”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Cinque trofei e quattro medaglie d’argento. Vibo Valentia e, lo dice la storia, sono due realtà abituate a dare del “tu” alla Del Monte. Lo scontro che per blasone, prestigio e valori sarebbe potuto essere una finalissima varrà invece per una delle due la prosecuzione del percorso verso la conquista del trofeo. Domani alla 20 al PalaMaiata l’Agnelli Tipiesse proverà ad estromettere dalla competizione la favoritissima Tonno Callipo, fermandone la corsa come già avvenuto in campionato il 17 dicembre scorso: al PalaIntred da 0-2 a 3-2. La compagine allenata da Douglas è attualmente a + 9 in classifica (38 punti contro 27), prima contro quarta ovvero le stesse posizioni occupate dalle contendenti al giro di boa. Basta scorrere l’albo d’oro peraltro per dare ancor più prestigio alla super sfida. I calabresi hanno ...