“Decision to Leave” | presentato il trailer del film di Park Chan-wook

(Di martedì 17 gennaio 2023) “to”,ildeldel regista sudcoreano. Iluscirà nelle sale il 2 febbraioilufficiale delto”, l’ultimodell’acclamato regista sudcoreanoche arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraio distribuito da Lucky Red. Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, “to” è anche stato candidato dalla Corea per la corsa agli Oscar come MigliorInternazionale, rientrando nella ...

Cinecittà News

Disponibile da oggi il trailer di 'to', l'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan - wook che arriverà nelle sale italiane dal 2 febbraio distribuito da Lucky Red. Applaudito al Festival di Cannes, dove è ...Dopo il successo di critica conquistato alla 75ª edizione del Festival di Cannes ,Todi Park Chan - wook si svela al pubblico italiano nel nuovo trailer ufficiale . Il film del regista sudcoreano arriverà in sala il 2 febbraio con Lucky Red e promette un'avventura ... 'Decision To Leave': svelato il trailer italiano del thriller di Park Chan ... Arriverà il 2 febbraio, distribuito da Lucky Red, “Decision to Leave”, l’ultimo film dell’acclamato regista sudcoreano Park Chan Wook.Ecco il trailer di Decision to Leave, la nuova pellicola diretta da Park Chan-Wook che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 2 febbraio 2023.