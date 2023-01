De Zerbi | “Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo Scudetto”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “glidelse illo. Lo sarei anche io. Come per il Milan l’anno scorso”. Così Roberto Deè intervenuto in un’intervista a La Repubblica, nella quale ha parlato della corsae della sua esperienza al Brighton. “Mi piace molto la Premier, sto una meraviglia. Però mi manca il campionato italiano – ha detto l’allenatore -. Non so se tornerò. Di certo, non ora. In futuro mi piacerebbe anche allenare in Bundesliga, nella Liga: solo all’estero hai esperienze che ti completano, perciò ho sempre ammirato Claudio Ranieri. Ma qui a Brighton mi diverto, vado al campo felice”. SportFace.

100x100 Napoli

...Brighton Roberto De. Il suo credo offensivo sta pagando: settimo posto, 17 gol nelle ultime 5 partite. Lo stesso in Italia: il Napoli è in testa con un calcio propositivo come il suo. "...Erano invecemolto seri e dicevano che i ragazzi l'hanno combinata grossa. Rudyera inca come una iena'. Ha però spiegato di non sapere cosa avessero fatto i ragazzi, ma ha aggiunto che ... De Zerbi: “Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il ... Milioni più altri 30 di bonus, per un totale di 100. Ma quello concluso dallo Shakhtar Donetsk per la cessione al Chelsea del suo 22enne asso Mikhaylo Mudryk, che il suo ex allenatore Roberto De Zerbi ...Domenica 15 gennaio è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi. La conduttrice, visibilmente alterata, ha raccontato di essere venuta a conoscenza di a ...