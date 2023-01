De Zerbi | «Premier uno spettacolo | ma mi manca l’Italia Trossard? Tutti sanno la verità»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roberto De, allenatore del Brighton, si è raccontato in una lunga intervista. Le dichiarazioni del tecnico a Repubblica Roberto De, tecnico del Brighton, si è raccontato così a Repubblica. CANCELLATO POTTER – «Potter lo devo solo ringraziare. Mi ha lasciato una squadra ben allenata, coraggiosa. La società è seria, punta sui giovani, in evoluzione. È una fortuna». IL MASSIMO – «La perfezione. Che non esiste, ma dobbiamo cercarla. Parlare di obiettivo di classifica è sbagliato: bisogna correre per vincerle tutte».– «Mi piace da morire: poco stress, tanto divertimento, coraggio, entusiasmo. È la mia filosofia. Voglio vincere, ma racchiudere tutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al calcio». PERCHE’ IL BRIGHTON – «La squadra mi piaceva, e avevo bisogno di un luogo dove poter lavorare ...