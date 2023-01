De Zerbi | «chi ama il calcio | dovrebbe essere felice dello scudetto al Napoli»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roberto Desta facendo molto bene in Premier col Brighton che ha appena battuto il Liverpool 3-0. Repubblica, con Antonello Guerrera, lo ha intervistato. Cosa l’ha stupita della Premier League? «Mi piace da morire: poco stress, tanto divertimento, coraggio, entusiasmo. È la mia filosofia. Voglio vincere, ma racchiuderetutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al». Cosa le ha già insegnato la Premier? «Un allenatore deve sempre evolversi. In Ucraina, contro lo Shakhtar, tutti si arroccavano negli ultimi 30 metri. In Premier, invece, ilè molto fisico, verticale. Ma la cosa cruciale è adattarti ai tuoi giocatori, sebbene io non cambierò mai la mia filosofia di gioco, che mi ha fatto arrivare dalla Serie D alla Premier League». Il suo credo offensivo sta pagando: settimo posto, 17 gol nelle ultime 5 ...

Dire

... che il suo ex allenatore Roberto Deritiene "un potenziale Pallone d'oro", non è stato ... e che ha come scopo di aiutare in particolaredifende Mariupol e le famiglie dei soldati caduti in ...Per De, stratega del fraseggio prolungato, in realtà il nome è soprattutto uno: 'Quello diinventò il tiki - taka, maestro senza pari negli ultimi trent'anni'. Lo aveva già conosciuto, ... Amici 2022: Tommy eliminato da Rudy Zerbi, dopo il 'Capodanno ... Dopo un avvio stentato, l’ex allenatore del Sassuolo ha iniziato a ottenere risultati anche in Inghilterra: istinto di sopravvivenza, più che rivoluzione. E ora il Brighton batte anche le più forti ...La Juventus riflette sul futuro e sulla panchina di Allegri: per il nuovo corso è un vero plebiscito, hanno scelto Roberto De Zerbi ...