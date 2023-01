Danilo Firma per Nottingham Forest | Monaco Corteggiava il Trasferimento

(Di martedì 17 gennaio 2023) La scorsa settimana L’Équipe aveva annunciato l’arrivo di, e finalmente l’attesa è terminata:ha ufficializzato l’accordo con il giovane centrocampista brasiliano.(21 anni), ex giocatore del Palmeiras, era stato corteggiato anche dall’AS, che aveva offerto una cifra di 13 milioni di euro più ildi Jean Lucas. Maha sceltondo un contratto di sei anni e mezzo – fino al 2029 – con la squadra inglese. Il doppio vincitore della Copa Libertadores ha espresso tutta la sua gioia: “Sono davvero felice di realizzare il mio sogno di giocare in Premier League. Ho imparato un po’ della storia del club, ho visto che hanno vinto due Coppe Campioni ...

ilmessaggero.it

