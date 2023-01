Daniel Hackett è ‘The Best ITA’ della 15ª giornata di Serie A UnipolSai

(Di martedì 17 gennaio 2023) Combattere fino all’ultimo secondo sul cronometro per portare a casa la partita è sempre una soddisfazione, anche se spesso può far saltare un battito.(Virtus Segafredo Bologna) è stato premiato come miglior italiano del quindicesimo turno superando nelle votazioni il record-man Andrea Cinciarini (UNAHOTELS Reggio Emilia) e Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano). Superare in volata una squadra in uno scontro di fine girone d’andata sarà capitato chissà quante volte nella carriera di un giocatore pluridecorato. Altrettante volte sarà successo di essere uno dei migliori in campo, magari in partite anche più importanti perché in palio avevano un ambito trofeo o il passaggio del turno nella fase ad eliminazione diretta di qualche competizione. Insomma, la carriera diè costellata di momenti ...

Dopo la vittoria con Venezia ha parlato ai microfoni di DMAX, che ha referto ha messi 17 punti. "Il periodo è quello che è, abbiamo parecchi giocatori acciaccati che scendono in campo lo stesso, la qualità non è al massimo ma avevamo bisogno di ...Insieme al serbo, che ha terminato così una settimana da marziano dopo i 41 punti e 19 assist complessivi contro lo Zalgiris e l'Olympiacos, soprattutto, 17 punti con 4/5 da tre. ... LBA - Daniel Hackett è il The Best ITA della 15a giornata