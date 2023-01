Dalla Francia – Trasferimenti | Azzedine Ounahi Angers presto in Premier League?

(Di martedì 17 gennaio 2023) 2023-01-17 00:22:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Il trasferimento di(22) sarà uno dei più complessi di questo mercato invernale inSCO aveva annunciato le sue intenzioni sul mercato ancor prima della sua apertura, prendendosi il suo tempo per trovare la migliore offerta per il club e il giocatore. Mentre il Napoli ha ritirato molto rapidamente un’offerta stimata in 15 milioni di euro, i vertici angioini hanno temporeggiato, incontrando altri leader in Europa, sperando di poter ottenere un’offerta più alta. Così è avvenuto nelle ultime ore di lunedì. Un club diha fatto un’offerta superiore all’italiano senza filtrare il nome della squadra. ...

Corriere dello Sport

... ampliando la sua formazione anche nel campo delle scienze politiche ine conseguendo un ... In quello stesso anno, la casa di Wolfsburg rileva la Auto UnionDaimler - Benz e sarà lo stesso ...Gli stessi ministri delle Finanze di, Irlanda e Spagna hanno avuto modo di riconoscerlo, al loro arrivo a Bruxelles. Ma certo inquietudini restano, eCommissione Ue il vicepresidente ... "Il Psg vicino alla bancarotta", l'incredibile indiscrezione che arriva dalla Francia Dalle spiagge dorate dell’estate italiana, alle candide vette del Belpaese, place to be della stagione invernale per sportivi e non solo. Dal mare ai monti: Neos, Bravo e Radio Italia vi accompagnano ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...