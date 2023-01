La Gazzetta dello Sport

Il cerchio si apre e si chiude dagli undici metri. 'L'ultimo rigore tirato in Italia Avevo sedici anni, l'ho sbagliato'. Poi, la svolta. 'Poche settimane fa, il coach si è avvicinato in allenamento. '...Il cerchio si apre e si chiude dagli undici metri. 'L'ultimo rigore tirato in Italia Avevo sedici anni, l'ho sbagliato'. Poi, la svolta. 'Poche settimane fa, il coach si è avvicinato in allenamento. '... “Dalla Bregnanese alla vittoria del titolo Ncaa, vi racconto il calcio Usa”