Da Subaugusta a Ponte Mammolo | ecco il tracciato del nuovo tram di Roma

(Di martedì 17 gennaio 2023) Percorrerà otto chilometri lungo via Palmiro Togliatti, tra i capolinea delle stazioni, passando anche sotto dell'acquedotto Alessandrino. La futura tranvia Togliatti consentirà di collegare i principali nodi della mobilità cittadina, tra metro B, metro A, metro C (nodo Centocelle) e anche la linea ferroviaria FL2. Il progetto è stato presentato ieri daServizi per la Mobilità e dall'assessorato ai Trasporti del Comune, durante un'iniziativa organizzata dal presidente del Municipio V Mauro Caliste. E arriva anche la conferma, come anticipato a dicembre da Il Tempo, del futuro proseguimento della linea fino al quadrante sud della città. Ilillustrato, infatti, «rappresenta il primo stralcio di una tratta ben più lunga - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, ...

Roma Capitale

Il tram Togliatti è un'infrastruttura strategica per il quadrante sud - est della città sia perché unisce i capolineaMammolo, sia per il sistema di connessione con le Metro A, B e ..."La nuova tranvia " ha dichiarato l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè " è un'infrastruttura strategica per il quadrante sud - est della città sia perché unisce i capolinea... Tram Togliatti, presentato il progetto. Tracciato di 8 km, la linea ... Percorrerà otto chilometri lungo via Palmiro Togliatti, tra i capolinea delle stazioni Subaugusta e Ponte Mammolo, passando anche sotto dell'acquedotto Alessandrino. La futura tranvia Togliatti ...(FERPRESS) – Roma, 17 GEN – Il tram lungo viale Togliatti rappresenterà la connessione della rete traviaria con le tre linee della metropolitana. L’opera è stata presentata questa sera in un incontro ...