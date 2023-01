Da podio | intimiste | radiofoniche Temi forti e tanto amore | le canzoni di Sanremo 2023 | al primo ascolto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi sono pronti a salire sul palco dell’Ariston per(dal 7 all’11 febbraio). Abbiamo ascoltato in anteprima le 28in gara. Ecco le prime impressioni (foto Ansa)introspettive,, ritmi dance,«in tutte le sue sfaccettature», come sottolinea Amadeus. Negli studi Rai di via Mecenate, a Milano – e in collegamento con Roma – il conduttore e direttore artistico ha presentato in anteprima a giornalisti e addetti ai lavori i 28 brani di. Di cosa parlano? Di problemi psichici, del ricercare sé stessi, di: in fondo, di cosa vuoi parlare in una canzone… «Sono...

