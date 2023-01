Da Milano al mondo | tutto pronto per la Supercoppa Italiana di Ryadh

(Di martedì 17 gennaio 2023), 16 gennaio 2023 – Tra meno di 48 ore le luci del King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, si accenderanno per illuminare il palcoscenico sul quale si disputerà la finale di, la partita tra il Milan Campione d’Italia e l’Inter vincitrice della Coppa Italia 2021/2022. Un appuntamento importante per tutti i tifosi rossoneri, pronti a supportare la squadra di Stefano Pioli da tutti gli angoli del. Da Riyadh e dall’Arabia Saudita – Paese in cui il Club conta più di 7 milioni di sostenitori* – fino a, cuore pulsante della fede rossonera,ilmilanista si prepara con iniziative speciali in vista della finale, anche attraverso le diverse centinaia di Fan Club internazionali pronti a raggruppare i propri ...

Salone del Mobile

...per ascoltare i brani più iconici dell'artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di, ......pregiati e le creative lavorazioni geometriche ed artistiche traducono i pezzi iconici del... Eleventy Lardini debutta in calendario per la prima volta allaModa Uomo con la collezione "... Do you speak design La nuova campagna di comunicazione del ...