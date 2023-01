(Di martedì 17 gennaio 2023) Per ilAngel Di, destinato a lasciare lantus al termine della stagione, i bianconeri potrebbero puntare su Raheem Sterling,...

Calciomercato.com

Antonio Conte alla Juventus non è impossibile: cifre da capogiro e possibile ritorno alla guida dei bianconeri L'ultima sconfitta del Tottenham nel derby dicontro l'Arsenal ha messo in discussione la permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs.... che ha giocato con Vialli ai tempi della, dal 1992 al 1994 e con la Nazionale " Bisognerebbe ... I funerali lunedì ain forma privata 07 Gennaio 2023 L'ex centrocampista è preoccupato perché ... Da Londra: Juve su un asso inglese per il dopo Di Maria Antonio Conte e la Juventus potrebbero ritrovarsi: la possibilità che l'attuale allenatore del Tottenham torni a Torino è concreta ...Le intercettazioni, un manager anonimo e diversi contributi telefonici. Cosa è emerso dalla puntata di Report sulla Juve