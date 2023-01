Da Lautaro alla situazione di Lukaku | Inter | le ultime verso la finale

Goal Italia

Domani alle 20 la finale di Supercoppa tra Milan ed Inter. Il punto sui nerazzurri a cura del nostro inviato a Riad, Davide ...Pioli INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;Martinez, Dzeko. All. Inzaghi Iscrivitinewsletter Una Supercoppa che sa di rivincita: Giroud sfida Lautaro un mese ... Christian Vieri ha "giocato" ai microfoni del Corriere dello Sport la Supercoppa tra Milan ed Inter che si disputerà domani: "Mi aspetto siano decisivi gli attaccanti, sono ...Saranno i tifosi a scegliere per la prima volta il migliore in campo nella Supercoppa. Gli spettatori collegati da tutto il mondo voteranno il Man Of The Match della gara tra Milan e Inter in programm ...