Csm | Valentino ritira la candidatura | «Il fango non può scalfire la mia onestà» La solidarietà di FdI

(Di martedì 17 gennaio 2023) Cambio in corsa nell’elezione dei 10 membri laici del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Ad effettuarlo è Fratelli d’Italia, sostituendo il nome di Giuseppe, penalista, già parlamentare e presidente della Fondazione “Alleanza nazionale“, con quello dell’avvocato Felice Giuffrè. È stato lo stessorsi dalla competizione dopo che l’edizione online di Repubblica lo ha indicato come indagato (non è dato sapere quale sia il reato ipotizzato) dalla procura di Reggio Calabria nell’ambito del processo Gotha. L’ex-sottosegretario è uscito di scena con parole di fuoco. Queste: «Per quanto vergognosa, inconcepibile e bugiarda nessuna palata dipotrà maila mia credibilità, la mia onorabilità e la mia. Ritiro per questo motivo la mia ...

Cambio in corsa per i nomi indicati da Fdi per i dieci laici del. A quanto si apprende, infatti, al posto di Giuseppe- su cui erano stati espressi dei dubbi da parte del M5s - sarebbe stata data l'indicazione di puntare su Felice Giuffre', avvocato ...... dopo una sospensione che c'era stata in attesa che si risolvesse il 'caso', i parlamentari tornano a votare per i 10 laici da mandare al. E al posto di Giuseppe, che risulta ... 'Ndrangheta, il partito di Meloni candida al Csm Valentino, indagato a Reggio Calabria E’ la legale di fiducia di Matteo Salvini. Sciolto il nodo delle “quote rosa”, tre donne per Fratelli d’Italia. Tutti uomini i candidati delle opposizioni ...Tensioni in Parlamento dove si vota per i membri del Csm. Passo indietro del penalista reggino, finito in un'inchiesta contro la 'ndrangheta ...