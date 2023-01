Csm | trovato l’accordo last minute per l’elezione dei 10 membri laici | 7 alla maggioranza | 3 all’opposizione

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tutti convocati con massima priorità a Roma, il pomeriggio del 17 gennaio, per votare la lista dei 10 componentida mandare al Consiglio superiore della magistratura. Sui cellulari di deputati e senatori, è arrivata tramite sms l’esortazione a non assentarsiprima votazione: il tentativo è concludere il primo appuntamento, previsto per le ore 16, con una fumata bianca. Sono necessari i voti dei due terzi degli aventi diritto, ovvero il numero complessivo di deputati e senatori che, per l’occasione, si riuniscono in seduta comune nell’Aula di Montecitorio. Nelle prime ore della mattinata, sarebbe stato raggiuntotrae opposizione sul pacchetto di nomi da portare nell’organo di autogoverno della magistratura. Laavrebbe ottenuto la scelta di sette componenti, ...

È statol'accordo tra maggioranza e opposizioni per eleggere nella seduta di oggi pomeriggio i dieci componenti laici del. Il Parlamento si riunirà in seduta comune a partire dalle 16 e ...Tutti convocati con massima priorità a Roma , il pomeriggio del 17 gennaio, per votare la lista dei 10 componenti laici da mandare al Consiglio superiore della magistratura . Sui cellulari di deputati ... Csm, trovato l'accordo last minute per l'elezione dei 10 membri laici ... Pronta la fumata bianca sul Consiglio Superiore della Magistratura. È stato trovato l'accordo tra maggioranza e opposizioni per eleggere ...