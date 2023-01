Csm | ‘salta’ Valentino | Fdi vira su Giuffrè

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Colpo di scena a Montecitorio durante la riunione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Csm.il nome di Giuseppeindicato da Fdi su cui M5S avrebbero espresso forti dubbi e al suo posto, raccontano, il partito di Giorgia Meloni pensa all’avvocato Felice. “Per quanto vergognosa, inconcepibile e bugiarda nessuna palata di fango potrà mai scalfire la mia credibilità, la mia onorabilità e la mia onestà. Ritiro per questo motivo la mia candidatura al Csm”, ha detto Giuseppe, indicato da Fratelli d’Italia come membro laico del Csm. L'articolo proviene da Italia Sera.

