Csm | intesa raggiunta | ecco i nomi dei 10 candidati

Il Riformista

Raggiunta l'sui 10 candidati laici da mandare al. Questi i nomi. Per Fratelli d'Italia: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino. Per la Lega: Claudia Eccher, Fabio ...quasi raggiunta sui 10 componenti laici da mandare al. In serata e nelle prime ore di questa mattina, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione, sembra che si siano ... Elezioni Csm, intesa ad un passo sui 10 ‘laici’: sette al centrodestra e 3 alle opposizioni, i ... ROMA, 17 GEN - Raggiunta l'intesa sui 10 candidati laici da mandare al CSM. Questi i nomi. Per Fratelli d'Italia: Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino. Per la Leg ...L’accordo è in dirittura d’arrivo, i nomi pure. L’intesa tra maggioranza e opposizione è ormai prossima e il Parlamento, ...