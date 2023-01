Csm | il candidato scelto da FdI indagato per ’ndrangheta E lui si ritira | “Su di me palate di fango”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un clamoroso cambio in corsa, annunciato durante la chiama dei parlamentari. Fratelli d’Italia ha deciso dire la candidatura al Consiglio superiore della magistratura di uno dei dieci membri nominati dal parlamento, perchéin un processo di ‘ndrangheta. Si tratta del penalista Giuseppe Valentino, sostituito in corsa con Felice Giuffrè, avvocato e professore di Diritto pubblico all’Università di Catania, che insieme ad altri nove candidati espressi dai partiti dovrebbe andare a comporre la rosa dei dieci esponenti “laici” dell’organo di governo della magistratura. Fratelli d’Italia è stata costretta a virare su Giuffé dopo l’annuncio da parte del Movimento 5 stelle che non avrebbe votato per Valentino,in un procedimento connesso al maxiprocesso antimafia Gotha. Anche la nomina di Giuffré è però a rischio, dato ...

Il nome forte di FdI, Giuseppe Valentino, si è ritirato dopo la notizia di una poossibile inchiesta in cui sarebbe coinvolto a Reggio Calabria.Tensioni in Parlamento dove si vota per i membri del Csm. Passo indietro del penalista reggino, finito in un'inchiesta contro la 'ndrangheta ...