Csm | da rosa nomi Fdi esce Valentino | indicazione ora su Felice Giuffrè

Cambio in corsa per i nomi indicati da Fdi per i dieci laici del. A quanto si apprende, infatti, al posto di Giuseppe Valentino - su cui erano stati espressi dei dubbi da parte del M5s - sarebbe stata data l'indicazione di puntare su Felice Giuffrè, avvocato ...questa mattina, entro le 10, potrebbero essere accolte altre richieste di candidature di donne (perchè questa legge prevede che le quotesiano almeno il 40 per cento). Tra i nomi più gettonati ... Elezioni Csm, intesa ad un passo sui 10 'laici': sette al centrodestra ... Roma, 17 gen. (askanews) - Cambio in corsa per i nomi indicati da Fdi per i dieci laici del Csm. A quanto si apprende, infatti, al posto di ...Al via le candidature laiche per il Consiglio Superiore della Magistratura. In base alla legge Cartabia c’è la possibilità di proporre il proprio nome per i dieci posti da membri non togati. A puntare ...