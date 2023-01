Csm | Calenda | “Sì senza dubbio a 50% donne candidabili | appoggeremmo governo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lei parla con il partito che in assoluto ha eletto più. Sono molto d’accordo, si potrebbe arrivare al 50% di, però già così mi sembra un miglioramento insomma”. Così risponde all’Adnkronos il leader di Azione Carlo, durante le votazioni a Montecitorio per i membri laici del Csm, sulla opportunità di spostare ad un più 10% la percentuale diarrivando ad un rapporto di parità 50-50. Perché è stato fissato il 40% e non il 50%? “Lo sa Dio, mi chiede una cosa su cui veramente non so rispondere”, afferma. Appoggereste ilse si proponesse un provvedimento per alzare la percentuale delle? “, assolutamente”, ...