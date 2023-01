Crolla il prezzo del gas (e da febbraio anche le bollette)

(Di martedì 17 gennaio 2023) 55 euro per Megawattora. Ildel gas è in caduta libera e costante. Un valore come quello di ieri nel benchmark olandese, riferimento europeo, non si vedeva dal 2021, ben prima della guerra in Ucraina e dei tagli di forniture di gas russo. Sono 5 settimane che al mercato Ttf della Borsa di Amsterdam le quotazioni scendono. Nella seduta di ieri (16 gennaio) il ribasso ha superato il 15% e il valore del combustibile èto sotto i 55 euro per Megawattora. Stamattina (dopo un’apertura in rialzo) si è arrivati a 53,5 euro addirittura. “Perché? Perché ha funzionato il mercato, i fondamentali del mercato: calo della domanda e offerta abbonante”, spiega Alberto Clò economista Direttore della rivista Energia. Ildel gas ha iniziato la sua corsa al rialzo nella seconda parte del 2021, quando le economie cominciarono a uscire ...

Telefonino.net

leggi anchedel gas: le previsioni per il 2023 Ildel gas in continuo calo Ildel gas continua nella sua discesa e gli operatori si dicono ottimisti per il resto dell' inverno , ...ilsulle Apple AirPods Pro di seconda generazione che puoi acquistare oggi su Amazon al loro minimo storico. Se le aggiungi al carrello e completi l'ordine puoi avere subito uno sconto ... iPhone 14 Pro (128 GB): il prezzo CROLLA su Amazon 55 euro per Megawattora. Il prezzo del gas è in caduta libera e costante. Un valore come quello di ieri nel benchmark olandese, riferimento europeo, non si vedeva dal 2021, ben prima della guerra in U ...Per il 2023 economisti e investitori suggeriscono previsioni diverse. Gli economisti - a partire dal Fondo monetario - prevedono una recessione tecnica, breve e non troppo profonda (crescita del Pil a ...