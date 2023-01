Adnkronos

...7 milioni di passeggeri, continuerà anche ilpositivo per il turnaround e dovremmo poter ...tenuto presente che il 75% degli intervistati afferma che la clientela prevalente è legata alle,......dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale durante una conferenza stampa per illustrare i dati delledel 2022 e le previsioni 2023 del traffico crocieristico. "Per il 2023 ilè ... Crociere, trend positivo per Civitavecchia, 783 navi per oltre 2 mln di passeggeri nel 2022 Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - “Al momento si tratta di un’idea piuttosto embrionale, mancano alcuni passaggi amministrativi importanti, ne valuteremo l’impatto se e quando l’iter procederà, senza dime ...Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - "Chiudiamo il 2022 con oltre 2 milioni di passeggeri, solo crocieristi. Un numero ben oltre le previsioni che avevamo fatto, tenendo anche conto che abbiamo passato i due ...