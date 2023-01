Crisi Liverpool | rivelazione di Klopp in conferenza sul suo futuro

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 gennaio 2023) La stagione del, l’ottava di Jurgenai Reds, è finora deludente. Il nono posto in campionato e il secondo posto nel girone di Champions testimoniano la stagione finora del tutto negativa del. Nonostante la pausa per i mondiali,non è riuscito ad ottenere finora un cambio di rotta da parte della sua squadra che in questa seconda parte di stagione ha finora totalizzato appena 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Nel frattempo instampa fa tremare l’intero ambientecon una domanda che gli è stata posta sul suo: “Non sono molto fedele” (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)Ecco le sue parole sul suo: “Non sono molto ‘fedele’. Quando sono andato via dal ...