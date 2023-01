Crescono le case «vuote» | quasi 193 in Bergamasca e 12mila solo in città

Il Sole 24 ORE

... telefonia e servizi postali, ( - 2,1%), I prezzi in base alla frequenza di acquistomeno ... ecco quanti anni di stipendio per acquistarla Mercato immobiliare, prezziin aumento: le ...Il valore dellenel centro In via Marconi e limitrofe, apprezzate da chi acquista la prima ... i prezzi al mq nelle aree Saffi e Andrea Costadel 2,3% i valori immobiliari nella macroarea ... Milano, crescono prezzi (+7,2%) e domanda di case di lusso. Ma tra le metropoli resta low cost Crescono del 2,3% i valori immobiliari nella macroarea di Saffi ... Si realizzano prevalentemente acquisti di prima casa. Le ultime recenti costruzioni risalgono agli anni 2000 e non sono previsti ...Arezzo in posizione 72 nella classifica fatta dal Sole 24 ore su 106 città. Siamo nella fascia dei comuni più tranquilli, meglio di noi in Toscana c’è solo Siena ...