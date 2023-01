Cremonese | saluta Ascacibar | l’argentino torna ufficialmente all’Estudiantes – ?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Santiago, ormai ex giocatore della, èto. Ecco il comunicato ufficiale del club argentino Santiago, ormai ex giocatore della, èto. Ecco il comunicato del club argentino ? Por sentido de pertenencia, por amor a los colores¡Santiagoes nuevo jugador de Estudiantes! ¡Bienvenido a casa, Rusito querido! ??? pic.twitter.com/1HALsnZRiL— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 17, 2023 COMUNICATO – Bento, rusito! Per senso di appartenenza, per amore dei nostri colori. Santiagoè un nuovo giocatore dell’Estudiantes. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Santiago Ascacibar, ormai ex giocatore della, è tornato all'Estudiantes. Ecco il comunicato del club argentino COMUNICATO - Bentornato, rusito! Per senso di appartenenza, per amore dei nostri colori. Santiago Ascacibar è un nuovo ...Ma non mancano altre ipotesi, tra queste Roberto D'Aversa , in lizza fino all'ultimo per la panchina della poi andata a Ballardini. Più difficili le ipotesi che portano a Walter Mazzarri, ... Il tecnico piemontese paga la pesante debacle contro l'Atalanta (8-2). In lizza per la panchina granata Iachini e D'Aversa ...