(Di martedì 17 gennaio 2023)con le magliette (quasi) al... contrario. Gli azzurri sono scesi in campo in tenuta biancorossa ' San Valentino ', mentre gli ospiti in maglia e pantaloncini blu molto acceso tanto ...

La Gazzetta dello Sport

... mentre gli ospiti in maglia e pantaloncinimolto acceso tanto che molti telespettatori in tv (e chissà forse pure qualcuno allo stadio) hanno pensato che il Napoli giocasse ine la......in magliaCi siamo! Napoli ein campo, tutto pronto per l'inizio della sfida questa sera diretta da una terna arbitrale tutta al femminile: Maria Sole Ferrieri Caputi ... Cremonese in blu, Napoli in biancorosso: ma chi ha segnato Che confusione... Il compositore e produttore cremonese (di Vescovato) Michelangelo Zocca, autore della canzone di Blanco e Mahmood vincitrice dell’ultimo Sanremo, è stato tra gli ospiti dello spettacolo di ieri sera s ...