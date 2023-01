Agenzia ANSA

L'delle forze militari di Mosca è una necessità a causa della guerra per procura dell'Occidente contro la Russia. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. .La Russia ha negato di avere bombardato l'edificio residenziale a Dnipro, in Ucraina. Le forze armate di Mosca "non colpiscono edifici residenziali", ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Le forniture occidentali di mezzi pesanti all'Ucraina non riusciranno a cambiare la situazione sul terreno. Questi carri armati bruciano e ... Cremlino,espansione militare causata da 'guerra' Occidente - Ultima ... (ANSA) - MOSCA, 17 GEN - L'espansione delle forze militari di Mosca è una necessità a causa della guerra per procura dell'Occidente contro la Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Pesk ...Si teme che la Bielorussia attacchi l’Ucraina, perché Kiev continua a lanciare allarmi, in contrasto però con la prudenza dell’intelligence americana. Secondo infatti Aleksey Polishchuk, alto funziona ...