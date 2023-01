Covid | picco Cina raggiunto secondo uno studio ma esperti divisi

Borsa Italiana

"Ildie' stato superato, la vita sta ritornando alla normalita'". Lo ha detto il viceprimo ministro cinese Liu He intervenendo al World Economic Forum a Davos. Liu ha ricordato che a partire ...'La Cina ha passato ildel, la vita sta ritornando alla normalità'. E' quanto ha affermato il vice premier cinese Liu He nel suo discorso oggi al Forum di Davos ricordando che dallo scorso 8 dicembre è stata ... Cina: vicepremier, picco Covid superato, vita torna a normalita' La popolazione cinese ha iniziato a calare nel 2022 per la prima volta negli ultimi 60 anni. La seconda maggiore economia al mondo contava 1,41 miliardi di persone alla fine dello scorso anno, 850.000 ...Dal sondaggio di gennaio condotto da BofA in Europa su 286 gestori emerge che il 50% ritiene che l'economia globale entrerà in recessione nel corso dell’anno, la percentuale più bassa da luglio scorso ...