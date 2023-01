Covid oggi Toscana | 599 contagi e nessun morto | bollettino 17 gennaio

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 599 i nuovida coronavirus17in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 122 confermati con tampone molecolare e gli altri 477 con test rapido, sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.578.771. I guariti crescono dello 0,1% (856 persone) e raggiungono quota 1.498.958 (94,9% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 68.363 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 332 (5 in ...

