Covid in Toscana | zero decessi | oggi 17 gennaio E 599 nuovi contagi 332 i ricoveri 13 in terapia intensiva

LA NAZIONE

Sono 599 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 gennaio in, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 122 confermati con tampone molecolare e gli altri 477 con test rapido, sono lo 0,04% in più rispetto ...Sono 599 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 122 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 477 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'... Covid Toscana, bollettino 16 gennaio: contagi, ricoveri e decessi Sono 599 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 122 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 477 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Zero decessi, in Toscana, oggi 17 gennaio 2023. Per fortuna. Sono 599 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore: 122 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 47 ...