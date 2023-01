Covid in gravidanza | rischio morte 8 volte maggiore e pericoli per il bebè

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Infettarsi di-19 in qualsiasi momento dellaaumenta ildio di gravi malattie nella madre e moltiplica iper il nascituro. Per una donna incinta contagiata da Sars-CoV-2, in particolare, la probabilità di decesso è 8rispetto a quello che corre una futura mamma della stessa età senza. Lo rileva un’analisi di 12 studi internazionali, coordinata da Emily R. Smith della George Washington University – Milken Institute School of Public Health e pubblicata sulla rivista open access ‘Bmj Global Health’. Per ottenere dati prospettici di alta qualità i ricercatori hanno costituito un consorzio internazionale nell’aprile 2020, applicando un approccio analitico uniforme. Nonostante i ...

Sky Tg24

Le donne incinte che sono state infettate dal virus affrontano un rischio 7 volte maggiore di morire e un rischio significativamente più elevato di essere ricoverate in un'unità di terapia intensiva o ... Covid, le notizie. Studio: più rischi per donne che contraggono virus in gravidanza. LIVE Infettarsi di Covid-19 in qualsiasi momento della gravidanza aumenta il rischio di morte o di gravi malattie nella madre e moltiplica i pericoli per il nascituro. Per una donna incinta contagiata da ...Il Covid, preso in qualsiasi momento della gravidanza, aumenta anche di otto volte il rischio di morte per la gestante e si associa a gravi malattie di madre e neonati. Lo rivela un'analisi ...