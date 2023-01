Covid | il dato aggiornato sui contagi in Campania

Adnkronos

Nella struttura sono rimaste le restrizioni e le imposizioni antiper proteggere i pazienti più fragili: "Tutti indossano la mascherina e i medici sono bardati - racconta un operatore - è ...Per la prima volta in tre anni, ieri a Delhi non è stato accertato nessun nuovo caso di- 19. Lo riferisce il governo. Secondo i dati ufficiali, diffusi oggi dal Dipartimento di ... Anche il... Covid Italia, Ciccozzi: "Dati non mentono, siamo ai titoli di coda" Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - La massiccia epidemia di Covid in Cina potrebbe aver raggiunto il picco alla fine di dicembre. A ipotizzarlo, in ...Per la prima volta in tre anni, ieri a Delhi non è stato accertato nessun nuovo caso di Covid-19. Lo riferisce il governo. (ANSA) ...