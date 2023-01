Covid | Bassetti | ' per vaccino spray c' è da ancora da aspettare'

Adnkronos

Il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo, ha commentato l'arrivo della nuova sottovariante deldenominata Kraken che, come raccontato dall' Ecdc , potrebbe presto diventare dominante in tutta Europa. Variante Kraken, parla ...ricorda che 'invece per lo spray nasale che riduce la durata della positività al, i risultati sono promettenti', aggiungendo però che 'a questo punto, e dopo la riduzione dell'... Covid oggi Italia, Bassetti: "500 morti in 5 giorni Dubbi sui conti" La sottovariante Kraken del Covid spaventa gli infettivologi, ma Bassetti ritiene fondamentale non tornare alle vecchie restrizioni ...GENOVA - "Si riparte questo lunedì con una situazione ospedaliera molto tranquilla, sia sul versante Covid che su quello influenzale. Vedere ancora più di ...