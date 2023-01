“Council Skies” | l’album di Noel Gallagher’s High Flying Birds | tracklist

(Di martedì 17 gennaio 2023) Iannunciano oggi il nuovo album “” in uscita il 2 giugno 2023 per Sour Mash Records.è disponibile ora per il pre-order e sarà reperibile in digitale (anche nella versione Dolby Atmos) e nei formati CD, LP 180 gr contenente un’esclusiva versione acustica di “Pretty Boy” e LP Picture Disc. Saranno inoltre pubblicate in edizione deluxe limitata i formati Triplo LP e Doppio CD contenente i remix di Robert Smith dei The Cure e dei Pet Shop Boys e una splendida versione di “Live Forever – Radio 2 Session”. La band, inoltre, pubblica oggi il nuovissimo singolo “Easy Now”, tratto dal nuovo album in uscita, disponibile in digitale e per la rotazione radiofonica (qui per ascoltarlo). Il brano segue il ...

Rockol.it

