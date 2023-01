Cosenza | UFFICIALE | risolto il contratto di un centrocampista

Cosenza Channel

/ Un giovane è stato arrestato dalla polizia diseguito di minacce e lesioni personali ai danni del titolare di un esercizio commerciale. Il ...aggravato e resistenza a pubblicoGli uomini della Squadra Volante della Questura dihanno tratto in arresto stamani un ragazzo di 22 anni per lesioni personali, minacce, danneggiamento e resistenza a pubblico. Il ... Cosenza, ufficiale Cortinovis. Si accelera per Finotto ed a centrocampo... De Cicco è stato riabilitato dalla Prefettura a svolgere nuovamente la sua carica politica, da cui era stato sospeso a causa di una inchiesta della Dda di Catanzaro ...Il Cosenza ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto di Rodney Kongolo, arrivato a gennaio 2022. Questo il comunicato ufficiale del club: "La Società Cosenza Calcio comunica che è stato t ...