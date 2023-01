Cosa è ChatGPT e come ha risposto alle domande su Star Wars

WIRED Italia

... il super boss della mafia arrestato dopo 30 anni di Redazione Shakira ha fatto passare un weekend orribile a Casio e Renault di Daniele Polidoro Tutto su: che cos'è, come si usa e...... ha scritto l'artista in risposta sulla sua newseletter, The Red Hand Files , "Capisco chesia un progetto ai suoi esordi, ma forse laterrificante delle IA è che non torneranno mai ... ChatGPT: che cos'è, come si usa e cosa permette di fare ChatGPT è il chatbot basato su intelligenza artificiale più famoso del momento, non solo perché è molto potente ma anche perché è molto facile sperimentarne le funzioni, anche in .... Sebbene sia stat ..."Con tutto l'amore e il rispetto dal mondo, ma è una str*nzata". Questa la lapidaria opinione di Nick Cave in merito a ChatGPT, l'IA che aveva scritto una canzone imitando lo stile dell'artista.