Cosa ci racconta di Messina Denaro il suo covo a Campobello di Mazara

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da sei mesi, o forse più, Matteoviveva adi. Praticamente a casa sua, appena una manciata di chilometri dalla natìa Castelvetrano. È uno dei tanti centri della anonima provincia siciliana. Poco più di 11 mila abitanti, un dedalo di case che non sorridono troppo all'estetica. Un anonimato che probabilmente stava stretto al capomafia trapanese, la cui trentennale latitanza è finita ieri in una clinica privata. Almeno così a giudicare dai dettagli scoperti nel. Si trova lungo una delle principali strade di accesso al paese trapanese. Via Vittorio Emanuele II si incrocia con una fitta rete di stradine. Alcune portano nomi fin troppo noti, Karl Marx o Giovanni Paolo II. E poi ci sono quelle in sequenza a cui è affibbiata semplicemente una sigla, Cb. Si ...

