“Cosa abbiamo trovato” Arresto Messina Denaro | la scoperta sulla tomba di Giovanni Falcone

(Di martedì 17 gennaio 2023) Matteoè stato arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni trascorsi all’ombra di tutti. Trent’anni dall’di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. Il boss è stato tratto indai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo, dove era in cura per un cancro al colon. Il 16 gennaio i militari del raggruppamento operativo speciale dell’Arma si sono presentati alla clinica Maddalena di Palermo per aspettare ‘Andrea Bonafede’ e quando lo hanno fermato gli hanno chiesto: “Scusi, lei è Matteo?”. Lui ha annuito e non ha opposto resistenza all’. Leggi anche: “Il vero Andrea Bonafede”. Matteo, esiste davvero l’uomo della falsa identità Matteo ...

